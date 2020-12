Creo que detrás del montaje en mi contra están los Suárez Mira: León Fredy Muñoz

En diálogo con La W, el representante de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, negó que la droga con la que lo encontraron en 2018 en el aeropuerto de Rionegro sea suya, y señaló que detrás de esto hay un complot, detrás del que estaría la familia Suárez Mira.

"Saben que me he enfrentado en Bello a unas mafias políticas muy duras. Me han amenazado, me han hecho atentados (...) creo que detrás de esto están ellos, en complicidad con personas de la Fuerza Pública", aseguró.

Muñoz explicó que en esa ocasión en mayo de 2018 no tenía previsto viajar a Bogotá y que lo hizo a última hora para que su partido tomara la decisión de a quién apoyar en la campaña presidencial.

"Pasé los controles del aeropuerto de Bogotá y en Medellín, un hombre y una mujer me llaman a una requisa. Me llevan para un sitio, me dicen que saque la ropa, voltean el bolso y me preguntan por esos 142 gramos de cocaína. Todo fue muy extraño y sospechoso", aseguró.

El congresista advirtió que un año y medio después del episodio se sorprendió después de que le dijeron que "había 200 gramos más de cocaína, en un doble fondo".

Muñoz añadió que nunca ha consumido y mucho menos traficando drogas, y dijo que confía en la Corte Suprema y en que podrá demostrar su inocencia.