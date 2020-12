Inpec desmiente rumores sobre supuesta salida de Andrés Felipe Arias de la cárcel

Redacción: Federico Gómez

En los últimos días en las redes sociales estuvo circulando una información falsa que indicaba que el exministro había pedido un permiso de trabajo y no había regresado a su lugar de reclusión.

Es cierto que Arias solicitó ese permiso de 72 horas. No obstante, aclaró la entidad carcelaria, que éste aún no se ha hecho efectivo. En un breve comunicado, se puso fin a los rumores y se dejó constancia de que el ex ministro de agricultura del gobierno Uribe sigue recluido en el Cantón Norte de Bogotá.

Le puede interesar:

Catalina Serrano, esposa de Arias, también publicó un video para desmentir la información falsa que empezó a circular. “Primero, es completamente falsa esa noticia. Segundo, si bien es cierto a mi esposo un juez de ejecución de penas le concedió ese permiso, aún no se ha hecho uso de esa primera salida. Tercero, este tipo de noticias ponen en riesgo no solamente la seguridad de mi esposo, sino también la vida de mi familia”, afirmó.