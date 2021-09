“Creo que le quedó grande la Presidencia”: Ingrid Betancourt sobre Iván Duque

Durante el conversatorio ‘El clamor de la verdad’, organizado por la Universidad Externado, la excandidata a la Presidencia, Ingrid Betacourt, cuestionó fuertemente al presidente Iván Duque.

En su intervención dijo que es una persona amable, con buenas intenciones, pero que las personas que lo rodean “no están a la altura de los desafíos del país”. Incluso, aseguró que su equipo “es como un club de amigos” y que Colombia se merece más que eso.

“A pesar de las buenas intenciones yo creo que él tiene un gran enemigo que es su ego y no es el ego el enemigo de Iván Duque, es el enemigo de todos, el ego es lo que no nos permite ir al otro, lo que nos encierra, lo que nos deforma la realidad, lo que nos hace tener actitudes contraproducentes”, dijo. Y agregó que el jefe de Estado no ha hecho esa reflexión y no ha tenido personas a su alrededor que lo ayuden en ese proceso.

“Ese es un problema que tenemos, es decir creo que le quedó grande la Presidencia”, enfatizó. También habló de su secuestro durante el Gobierno de Andrés Pastrana y denunció que la dejaron varios años en cautiverio “porque era incómoda para la clase política”.

Además, aclaró que nunca tuvo cama ni comodidades como lo aseguró la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez. En cuanto al expresidente Álvaro Uribe, señaló que lo admiraba pero que hubo una serie de acontecimientos que lo desdibujaron, por lo que lo calificó “como una oportunidad perdida”.

Y sobre el senador Gustavo Petro dijo: tengo preocupación porque siento que en él hay mucho de bueno, pero es que el poder y el ansia de poder es algo que hay que tener mucho cuidado”.