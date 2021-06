Crisis no es por el paro, el paro es por la crisis: Comité sobre toma de ciudades

Para el próximo miércoles 9 de junio, el Comité de Paro anunció que se llevará a cabo una nueva “toma de ciudades” debido a que, según advierten, el Gobierno no ha mostrado voluntad para avanzar en la negociación del pliego de peticiones.

Le puede interesar: Presidenta de la CIDH encabezará delegación que verificará situación en Colombia

Así mismo, la próxima semana el Comité sostendrá una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar informes sobre la situación que se ha vivido en el país en medio de las protestas que se registran desde el pasado 28 de abril. La CIDH, por su parte, también visitará las ciudades de Bogotá y Cali para recopilar información sobre el desarrollo de las manifestaciones.

Alirio Uribe, delegado de las plataformas de Derechos Humanos en el Comité del Paro, se refirió en W Fin de Semana a este anuncio de una nueva “toma de ciudades”.

Lea también: Fiscalía señala que protesta social pacífica no puede ser objeto de sanción penal

“El paro lleva 38 días y el Gobierno no ha mostrado voluntad de dar garantías (…) el tema de fondo, que es el pliego de emergencia, ya lleva un año y no ha sido tenido en cuenta. El Gobierno ha sido intransigente y ha estado reculando (…) la crisis no es por el paro, el paro es por la crisis”, expresó.

Por otra parte, Uribe aseguró que el Comité en ningún momento ha llamado a hacer bloqueos en las vías del país: “Es cierto que el Comité del Paro no representa a todos los sectores (…) hay que aprender a escuchar a la gente y a negociar”.