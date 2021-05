Cruz Roja responde al Wilson Arias tras señalamientos de transportar tropas a Buga

Una difícil situación se vivió en la carretera que comunica a Buga con Cali cuando manifestantes que bloqueaban la vía se enfrentaron a la fuerza pública que buscaba habilitar el paso a la capital del Valle del Cauca.

El senador del Polo Democrático Wilson Arias compartió un video a través de su cuenta de Twitter que mostraba cómo algunas personas bajan de un helicóptero que al parecer pertenecía a la Cruz Roja.

“¿La Cruz Roja Colombiana transportando tropas a Buga para levantar a la gente a bala y gases y tras el hecho aterrizando en un lugar educativo donde están prohibidas todo tipo de operaciones?”, se preguntó en su publicación.

¡Qué es esto! ¿La @cruzrojacol transportando tropas a Buga para levantar a la gente a bala y gases y tras el hecho aterrizando en un lugar educativo donde están prohibidas todo tipo de operaciones? S.O.S en Buga, múltiples heridos ya. #ParoNacional13M pic.twitter.com/JQkld0CoPN — Wilson Arias (@wilsonariasc) May 13, 2021

Tras esto, el Comité Internacional de la Cruz Roja respondió a los señalamientos del senador, asegurando que “somos neutrales, imparciales e independientes”.

“No transportamos armas. No transportamos civiles armados. No transportamos combatientes armados”, mencionaron.