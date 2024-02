¿Debe ser prohibida la caza deportiva en Colombia?

La discusión sobre la caza deportiva en Colombia -cuya legalidad está siendo estudiada por la Corte Constitucional tras una demanda interpuesta por Laura Juliana Santacoloma, que busca prohibir esa práctica por reducir a los animales a un “mero negocio”-, abrió el debate sobre si existe alguna justificación para actividad y sobre si deben defenderse los derechos de las personas a hacerlo.

Este tema llegó a los micrófonos de Partida W con los abogados Andrea Delgado y Ricardo Ordóñez.

Delgado dijo que en Colombia debe eliminarse completamente el riesgo que corren los animales debido a la actividad del humano. Fue enfática en que el Estado debe educar y concientizar a los ciudadanos sobre el sentir y el sufrimiento de los animales para poner fin a prácticas que los usen para la diversión de las personas. Argumentó que el ser humano se ha convertido en una plaga para los demás individuos con los que cohabita, puesto que -según ella- la conducta de tortura sí aplica para los animales usados por el hombre para sus necesidades.

Por su parte, Ordóñez argumentó que el camino de la prohibición de la caza deportiva no es el camino correcto para buscar proteger a los animales, pues -para él- la prohibición de cualquier actividad no reduce su acción, sino que incrementa la ilegalidad. Señaló que los cazadores deportivos son los principales defensores de la conservación de las especies, dado que si los animales que son objeto de cacería se ponen en vía de extinsión, eso afectará una actividas con la que se siente a gusto. Puntualizó que esa práctica tiene un porcentaje muy reducido en Colombia, por lo cual una prohibición no causaría ningún efecto positivo a la hora de proteger a los animales.