Decir que intento de atentado fue una cortina de humo no es objetivo: Rodrigo Londoño

En entrevista con La Crónica del Quindío, el Presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño se refirió al plan para asesinarlo, que fue frustrado por el Estado y negó que se trate de una “cortina de humo” del Gobierno Nacional para desviar la atención de las recientes denuncias sobre ‘chuzadas’ desde el Ejército.

“Decir que este plan para asesinarme es una cortina de humo no es objetivo, porque a mi desde noviembre del 2019 me informaron desde la UNP y la policía que habían descubierto un plan para atentar contra mí, y que no era en Bogotá sino en las regiones donde iba a estar”, indicó Londoño.

“Desafortunadamente Colombia está en un momento difícil por el tema de las ‘chuzadas’, que no es nada nuevo, pero decir que esto fue una cortina de humo no es objetivo. Desde noviembre me llamaron a la UNP y un alto oficial de la policía me informó de un plan para atentar en mi contra y que el comando ya estaba listo”.

Londoño agradeció a las Fuerzas Armadas y de Policía por su acción, que impidió que el plan para atentar contra su vida se llevara a cabo.

Al referirse a los integrantes de las disidencias que estarán detrás de este plan, Rodrigo Londoño puntualizó: “es muy triste que estos dos guerrilleros estaban convencidos de venir a matar a un traidor, porque los envenenaron contra mí”.

El presidente del partido Farc le pidió a sus copartidarios que si en algún momento logran asesinarlo se debe continuar con el proceso de paz.