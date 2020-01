Declaración de Mininterior es un 'rocketazo' contra el proceso de paz: Rivera

En diálogo con La W, el exministro del interior, Guillermo Rivera se refirió a las recientes declaraciones de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y señaló que haber calificado como "semifallido" el proceso, lo debilita.



"Es un 'rocketazo' al proceso. Uno ve a personas trabajando por la implementación como Emilio Arcilla y por otro lado estas declaraciones. Me parece que el Gobierno está dividido", señaló.



Rivera también respaldó la decisión del Presidente del Congreso de revivir las curules para las víctimas y criticó los argumentos con los que el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, ha cuestionado la decisión.



"Al Comisionado se le olvidó, o no ha querido decir, que no se está aplicando una sentencia de 2019 a un caso de 2017, hay dos sentencias anteriores que se refieren a esa mayoría", añadió.



Finalmente Rivera reveló que fue citado, junto al Presidente del Congreso, al Consejo de Estado para conciliar en el caso, con base en la revocatoria anunciada por García.

