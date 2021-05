Defensor autorizó instalar oficina del Ejército en edificio de la entidad

Redacción: Andrea Diaz

Sigue La W revela un audio que evidencia cómo un teniente coronel del Ejército se presenta ante funcionarios de la Defensoría del Pueblo asegurando que con autorización del Defensor Carlos Camargo, una comisión ejerce funciones de enlace desde noviembre de 2020.

"Yo soy el teniente coronel Oscar Quevedo de su Ejército nacional de Colombia hoy me encuentro acá como representante de la Fuerza Militar, yo llevo acá desde noviembre del año anterior, la primera semana de noviembre, y he sido designado por el Ejército para desempeñarme en el cargo de oficial de cooperación interinstitucional ante la Defensoría del pueblo"

Según el delgado del Ejército, su equipo funcionará en el segundo piso de la Defensoría del Pueblo creada por la Constitución del 91 como un órgano autónomo e independiente para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, disposición que con la presencia de una oficina del Ejército, se pondría en riesgo.

"El Doctor Carlos Camargo tiene conocimiento de mi presencia por supuesto y el doctor vive su asesor subsecretario y estado con la tarea de pasar por cada una de las defensorías delegadas para presentarme contarles que yo voy a estar ubicado en el segundo piso de manera tentativa, esté pendiente que de manera formal me entreguen la oficina, pero eso es como la visión que tiene que tiene el doctor Camargo. He tenido tratamientos he tenido acercamientos con otras defensorías y hemos proyectado trabajos estratégicos para beneficio de ambas entidades particularmente, no soy experto en muchas áreas, pero yo dentro de esa tarea de articulación de cooperación de oficial enlace por así decirlo. Sí conozco lógicamente la estructura del ejército y sé quién de la fuerza conoce especialmente ese proceso y ese tema a tratar. Por eso hoy traigo a esta reunión al coronel Mauricio Cely y a la señora teniente Sara Garzón, que son dos oficiales que trabajan directamente en la dirección de apoyo a la transición, ellos son oficiales orgánicos del departamento jurídico integral y dentro de esa estructura organizacional de la fuerza pertenecemos todos a esa jefatura de planeación y políticas se llama así, y es allí donde se proyectan los diferentes planes políticas materializados en diferentes documentos que cumplimos desde el nivel estratégico hasta el nivel táctico hasta el último soldado en diferentes políticas. Y ellos son los expertos los que tienen el conocimiento, la experticia, en todo lo referente en la fuerza por supuesto fuerza militar a información por supuesto temas relacionados con la JEP. Me encargo básicamente y siendo de manera muy puntual es de articulador de establecer y de reducir ese canal de comunicación entre ambas entidades entendemos, y es claro para nosotros y no queremos generar la percepción que digamos vamos a desviar sus tareas misionales como defensoría del pueblo por supuesto que no"

Le puede interesar:

El defensor del Pueblo Carlos Camargo, a través de su oficina de comunicaciones, negó la existencia de esta oficina, aunque contradice el audio publicado por Sigue La W con la voz del teniente coronel que se identifica como enlace con el Ejército. Esta es la versión del Defensor Camargo:

"El Defensor dice que nunca ha dado esa orden y NO existe ninguna oficina en el Piso 2 para las Fuerzas Militares. No existe esa oficina. Eso es falso. La defensoría del pueblo está trabajando con las instancias de investigación de las fuerzas militares para canalizar de la forma más expedita las quejas de la ciudadanía, así como lo hacen con las organizaciones de Derechos Humanos. Sí. El Teniente Coronel es un enlace entre la FM y la Defensoría del Pueblo para canalizar de manera rápida las quejas que nos llegan. Pero jamás una oficina de las Fuerzas Militares en la Defensoría del Pueblo. Además, hay enlaces con todas las Entidades. El enlace no requiere convenio requiere establecer un responsable que responda por la canalización efectiva de los requerimientos que se le hagan de acuerdo con las quejas. Es facilitar las acciones en una coyuntura que exige inmediatez y resultados"

Esta es la versión del Ejército Nacional:

"Ejército Nacional contó con un oficial de enlace con la Defensoría del Pueblo de manera esporádica. El oficial solo es un canal de comunicación ágil, efectivo y oportuno en beneficio de los ciudadanos solicitantes o que requieran información del ámbito castrense a través de la Defensoría del Pueblo; toda vez, que hay temáticas que se manejan en conjunto, (por ejemplo información sobre libreta militar), además de ello diferentes trámites o requerimientos y respuestas que se deben otorgar a esa entidad a la menor brevedad posible, ello quiere decir que el militar (es solo un oficial enlace) que se encuentra designado solo sirve como un enlace y en ningún momento tiene injerencia alguna en asuntos propios de esa institución"