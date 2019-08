Defiendo mi honra con vehemencia pero no violo leyes: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó al llamado a indagatoria fijado por la Corte Suprema para el 8 de octubre y reiteró que no ha cometido delitos.

"Estamos listos yo he trabajado por este país con amor, con honradez, seguramente he cometido errores pero jamás delitos. Defiendo mi honra, pero no violo las leyes", señaló.

El exmandatario destacó que ese auto, la Corte haya ordenado la práctica de 39 pruebas y se mostró dispuesto a responder ante la justicia.

El partido Centro Democrático ha cuestionado que el llamado se haga ad portas de las elecciones regionales del 27 de octubre.