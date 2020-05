Denuncian acoso laboral, traslados y sobrecarga de trabajo en la Fiscalía

Según comentó Luz Mery Cecilia, funcionaria de la Fiscalía en Sincelejo, Sucre, y víctima de acoso laboral, en Sigue La W, sufrió acoso laboral en 2018. “Se dio una negación a mis vacaciones y tuve que acudir, a través de una acción de tutela, al ente judicial para que se me otorgaran mis días libres”. Además, después de estos hechos fue “perseguida” por la funcionaria Maritza Azuri, quien le negaba permisos para exámenes médicos. “Le solicité postulaciones para fiscal local y me respondía que, por ser una persona con enfermedad profesional que requería citas médicas y terapias continuas, no podía acceder”.

Por otra parte, Jimmy Orlando Ávila, funcionario de la Fiscalía en Cundinamarca y víctima de acoso laboral, afirmó que, sin notificación alguna, lo llamaron desde su despacho informándole que iban a trasladarlo a la ciudad de Girardot. “Hace dos años soy objeto de persecución por el coordinador de la Fiscalía de Fusagasugá por el hecho de que me ordenó archivar más de 300 procesos, porque según ellos iban a cerrar la dependencia que yo lideraba”. Sin embargo, Ávila no los archivó y cree que el traslado es el resultado de esta “persecución”. “Denuncié estos hechos ante las autoridades competentes, pero no ha habido resultado frente a eso”, finalizó.

A su vez, Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial y juez de la República, explicó que “la Fiscalía viene arrastrando una crisis desde sus inicios y la pandemia las ha desnudado más. La crisis se debe a que no hay estabilidad y hay un afán por conseguir estadísticas”. Según el testimonio, este “afán por conseguir estadísticas” se debe a presiones de los coordinadores y directivos hacia los funcionarios para que “inflen” los números de imputaciones, acusaciones y órdenes de capturas

“Hay coordinadores que llevan más de 10 años que se han posicionado en sus cargos por su capacidad de acoso”, comentó Machado, añadiendo que “los traslados, como están aplicándolos, son como medida de castigo. ¿A quién se le ocurre hacer un traslado en tiempos de pandemia?”.

Por último, Liliana Vega Merino, Coordinadora Nacional de la Secretaría de Seguridad Social de Asonal Judicial, aseguró que estos abusos “parten del exceso de trabajo” presente en la Fiscalía General de la Nación, puesto que tienen “pocos recursos para manejar la cantidad de procesos que tienen asignados”. “Lo que no se obtiene con recursos, se obtiene a través de presiones indebidas, del ejercicio de la violencia y del uso excesivo del poder”.

“El acoso laboral genera desmotivación en el trabajador, y una consecuencia lógica es la tendencia a evadir cargas las cuales no es posible resolver”, dijo Merino. “Desde Asonal queremos fomentar los cursos de mérito para que personas capaces puedan ocupar los cargos que se ofrecen. Necesitamos una planta de personal que responda las necesidades de justicia de acuerdo a las demandas de justicia de la ciudadanía”.