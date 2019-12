Denuncian demora en la entrega de tarjetas por parte del Colegio de Psicólogos

Erika Ariza aseguró, en diálogo con La W, que lleva 83 días hábiles esperando que le entreguen su tarjeta profesional aunque el trámite que realiza el Colegio de Psicólogos debe demorar 30 días.

"El 21 de agosto solicité la tarjeta profesional y he tenido muchos problemas para acceder a ofertas laborales porque es ilegal, ninguna empresa me puede contratar sin tarjeta profesional y en mi caso la constancia que emite el Colegio no me sirve para nada porque solo aparece que está en verificación de requisitos y eso no remplaza una tarjeta", señaló.

María Cardona, quien también se ha visto afectada por esta situación dijo que el mes de septiembre realizó el trámite y no ha recibido ninguna respuesta. "Me he visto muy afectada respecto a las ofertas laborales que se han presentado porque no he podido aplicar por la ausencia de este trámite", indica.

Cristian Ruíz, lleva esperando 65 días hábiles por su tarjeta profesional y argumentó que no ha podido aplicar a vacantes porque no tiene la tarjeta y cuando intenta comunicarse con el Colegio de Psicólogos le indican que debe esperar a que arreglen la plataforma.

Elizabeth Bueno, otra psicóloga que está esperando este trámite dice que en su caso, hizo la solicitud el 16 de septiembre y aunque han pasado más de 60 días hábiles no le dan solución. "Traté de aplicar a algunas ofertas laborales y la respuesta es que no es posible lo cual es entendible porque la ley lo prohíbe", añadió la afectada.

El Presidente del Colegio de psicólogos, Bernado Useche, dijo que ellos expiden 13 mil tarjetas anualmente y para resolver el problema de fondo de los retrasos decidieron virtualizar la tarjeta pero hubo problemas en las pruebas.

Además agregó que las personas quieren respuesta inmediata y cada caso debe revisarse de manera individual por lo que la contestación no es tan eficaz como sus colegas esperan. "explicar eso es difícil porque generalmente quieren una respuesta ya y hay que explicarle si se debe a un tema con la universidad o que escribió el nombre mal..."

Según Useche, debido al incremento de las quejas habilitaron una solución provisional y es que a partir de mañana estarán ya virtualizadas en la página web actual la gran mayoría de las tarjetas profesionales y en enero se podrán encontrar en la nueva plataforma.

Finalmente el profesional reconoció que hay problemas en el servicio y por eso han venido trabajando desde hace meses para darle solución. "La negligencia consiste, si puede llamarse así, en que las tarjetas en físico hay que enviarlas en paquetes por Servientrega y eso tiene demoras. Hay algunas quejas que son muy razonables tanto en eso y en como se pudo haber contestado. El servicio no es perfecto por eso hemos venido trabajando desde hace meses para resolver el tema de fondo incluso adelantándonos al decreto del gobierno de la virtualización de las tarjetas profesionales", concluyó.

