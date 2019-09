Denuncian nuevas irregularidades en los diseños del puente Chirajara

Andrés quien estuvo vinculado de manera muy cercana con el desarrollo del puente Chirajara antes de que se cayera, realizó una fuerte denuncia en entrevista con La W.

“Yo trabajé para la empresa mexicana que comenzó a construir el puente, los diseños no eran definitivos, Tradeco debía presentar los finales, por eso durante el desarrollo de la obra se hicieron modificaciones pero Coviandes también lo hizo, sin embargo, hubo un momento en el que se les dijo que esos cambios no los iba a soportar la estructura por lo que se debía fortalecer para evitar su caída” reveló.

Además señaló que “ellos no podían pagar el sobre costo del fortalecimiento de la estructura y que, se debía mantener los diseños originales aún con los riesgos que había, el final de la historia ya la conocemos todos”.

De acuerdo con el extrabajador toda esta situación quedó registrada en un acta de reunión.

De otro lado explicó por qué no ha hablado con las autoridades del tema “yo no soy ingeniero ni hago parte del equipo técnico que realizó los diseños, no me compete hacer la denuncia ante las autoridades, pero yo sí creo que se debe denunciar porque todos los constructores han resultado con pérdidas por las malas prácticas de Coviandes”.

