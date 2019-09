Denunciarán a Gustavo Petro por señalamientos contra comunicadores

Ángela Calderón, una de las personas mencionadas por Gustavo Petro como parte del grupo de comunicadores que habrían recibido dinero de Odebrecht, anunció que denunciará al congresista por injuria y calumnia.

Calderón aseguró que nunca ha sido asesora de la empresa brasilera y calificó como mentirosas las afirmaciones del excandidato presidencial.

“Señor Gustavo Petro, no le voy a permitir que con oscuros fines politiqueros mancille mi nombre causándome no solo un grave daño a mí, sino también a mi familia y a mis allegados. Nos veremos ante la justicia, en la cual confío plenamente. Está usted frente a una mujer de conciencia limpia, con más de 30 años de reconocida trayectoria profesional y que no le teme a la verdad, ni mucho menos a usted (sic)”, señaló.

Ante las falsas y calumniosas aseveraciones del señor @petrogustavo, quiero comunicarle a la opinión pública que he tomado la decisión de acudir ante la justicia para denunciarlo penalmente por los delitos de injuria y calumnia porque nunca he sido asesora de Odebrecht. pic.twitter.com/ZRlFMTWMF9 — Angela María Calderón F. (@AngelaMaria29) September 11, 2019

La denuncia la hizo el senador de Colombia Humana en el marco de un debate de control político y con base en supuestas confesiones de exfuncionarios.

