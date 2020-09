Destituyeron a los policías implicados en la muerte de Javier Ordóñez

Luego de los incidentes en que falleció Javier Ordóñez, la Policía Nacional tomó la decisión de destituir a los dos uniformados implicados en la muerte del abogado.

Puntualmente frente al exceso de fuerza durante las últimas horas en medio de los enfrentamientos, el general Gustavo Moreno, director encargado de la Policía Nacional, indicó que, se creó una comisión de asuntos internos para investigar a casa informado que haya protagonizado hechos que van en contra vía con las normas de la institución

La medida administrativa estará vigente mientras se investiga el grado de culpabilidad que tienen los dos policías en la muerte de Ordóñez.

Si la Procuraduría halla culpabilidad de los uniformados en el fatal suceso, podrían enfrentar suspensiones de cargos públicos de hasta 15 años.

La muerte del abogado desató una serie de protestas en todo el país este miércoles que terminaron con 10 personas muertas y 66 heridos por armas de fuego en Bogotá.

Frente a cambios operativos dentro de la institución, indicó que, se siguen tres enfoques primordiales desde el 2017, como la renovación educativa a los agentes, una política de transparencia y un servicio moderno con enfoque comunitario.

Investigaciones a uniformados durante los últimos años:

Durante los últimos dos años, según la Policía, se han abierto 1924 procesos disciplinarios contra uniformados por abuso de autoridad, de los cuales 1395 uniformados han sido notificados, 279 sancionados y 48 retirados de la institución

