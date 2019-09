Diana Giraldo, directora del periódico Vanguardia, es #UnaMujerW

Solo ha habido dos mujeres en la cabeza del periódico Vanguardia desde hace 100 años. Una de ellas es Diana:

“Soy la segunda mujer que asume la dirección del diario, estuvo Silvia Galvis a la cabeza a mediados de los años ochenta. Significa para mí un reto profesional grandísimo porque nunca me imaginé en mi infancia marcada por Vanguardia que siempre estuvo ahí desde que crecí a lado mi familia, Vanguardia es este referente regional y nunca me imaginé estar en la cabeza es un orgullo y es una gran responsabilidad y es por supuesto un privilegio”.

Sus múltiples denuncias en contra de la corrupción en la región, le han significado varios premios. Pero dirigir, trasciende lo editorial:

“Estar a la cabeza del periódico requiere además de estas habilidades periodísticas unas grandes habilidades administrativas que han sido mi gran reto, manejar toda una planta de personal, un presupuesto, todo lo que implica el manejo de relaciones públicas, de relacionamiento público que yo venía acostumbrada más a trabajar investigación, a trabajar periodismo puro y este cambio ha sido un gran reto pero yo digo que en este año y medio que he estado al frente de la dirección he hecho un gran máster en administración de personal, en psicología, en presupuesto, en finanzas y una cantidad de habilidades que se requieren al estar al frente y como todos los medios de comunicación hoy afrontar este gran desafío que traen las nuevas tecnologías “.

Desafíos como adaptar el tono del mensaje según la audiencia y la plataforma:

“Obviamente el desafío digital que se plantea hoy es el mismo de todos los medios de comunicación en el mundo, cómo hacer rentable el crecimiento audiencias en digital, hemos logrado entender que cada audiencia se informa de manera distinta, que no es cierto eso de que el papel se va a acabar, o no es cierto eso de que los medios de comunicación van a desaparecer yo creo que estamos en una era de transformación al igual que sucedió cuando apareció el Internet, cuando presión la televisión o cuando apareció la radio

Diana ha sido protagonista de cambios de forma, pero también de fondo:

“Dejamos de ser Vanguardia Liberal en el sentido de que el nacimiento del periódico corresponde a una época, 1919, donde los medios de comunicación surgen ligados al partido político, en ese momento Vanguardia es la voz del Partido Liberal y nace con ese objetivo de ser el espacio de difusión del partido liberal, ya no tiene vinculación al partido y más al partido liberal que está desdibujado desde hace muchísimo tiempo, pero a pesar de que ya no teníamos ningún vínculo partidista en las calles la gente nos seguía reclamando ser el periódico del partido liberal entonces después de mucha discusión, de mucho tiempo se decidió quitarle el liberal para dejar esa asociación con el partido que ya no tenía ningún sentido. Por supuesto que Vanguardia sigue siendo liberal en la defensa del pensamiento liberal, de las ideas liberales, de las libertades individuales, de las minorías”.

Diana Giraldo, directora del periódico Vanguardia, es #UnaMujerW