Director de la Dian responde a presuntas inconsistencias en su declaración

Luego de una investigación de Sigue La W, que señala que habría inconsistencias en la declaración de renta del director de la Dian, Lisandro Junco, él señaló en el debate de control político en el Congreso de este jueves que la empresa Cyber Security System, constituida en Delaware, Estados Unidos, que luego fue trasladada a la Florida, tiene un registro tributario allí pero que, según el instructivo del formulario, no tiene que poner el nombre de esa sociedad en la declaración de renta porque no tiene un código único, por tanto tenía que poner ‘no aplica’.



Sin embargo, dijo que por transparencia no escribió ‘no aplica’ sino JUNCO LLC. “Por un ejercicio de transparencia, y entendiendo el vínculo que tengo con mi esposa, coloco mi participación con mi apellido en la LLC”, sentenció Junco.



Hay que señalar que LLC significa en español compañía con responsabilidad limitada. Por ende, aseveró que la empresa que está inactiva y aparece con el mismo nombre en los registros de las empresas de Florida no tiene nada que ver con él.

Lea también:

Director de la Dian solicitó impedimento para investigaciones de 'Pandora Papers'



De otro lado, señaló que envió correos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que realizó la investigación de Pandora, y señalan que no hay ninguna investigación sobre él.



Junco reiteró que entregó ante la opinión pública su declaración de renta y de activos en el exterior el 9 de septiembre de 2021 y no en marzo de 2022, como lo exigía la ley.



Entre tanto, la representante Juanita Goebertus reveló que el director de la Dian no reportó en 2020 en su declaración de bienes y rentas ante el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (SIGEP) la sociedad denominada Cyber Security System Company.