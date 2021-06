Discotecas y sitios de baile no abrirán donde ocupación de UCI sea superior al 85%

El Gobierno Nacional decretó un aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable desde las 00:00 a.m. del 1 de junio hasta las 00:00 a.m. del 1 de septiembre.



Los alcaldes de los municipios y distritos con una ocupación de las UCI superior al 85% podrán restringir algunas actividades, áreas y zonas para contener la pandemia, con un previo concepto del Ministerio de Salud y con la autorización del Ministerio del Interior.



“Donde haya una ocupación inferior al 85% en esos municipios queda activada la vida social y económica. En los municipios donde haya una ocupación superior al 85%, las discotecas, los lugares del baile, así como las aglomeraciones públicas, todavía no están autorizadas”, explicó el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Para el caso de Bogotá, no se podrán habilitar dichos espacios de baile pero sí se permitirán otras actividades económicas, como los restaurantes y los bares, con todos los protocolos de bioseguridad.



El ministro informó que este martes el Ministerio de Salud expedirá los protocolos de bioseguridad para las diferentes actividades que estarán habilitadas.



Finalmente, dijo que no se pueden restringir amplios sectores de la sociedad mientras miles de ciudadanos salen a marchar y a propiciar aglomeraciones “que ponen en riesgo la vida de todos los colombianos”.

El decreto también contempla el cierre de los pasos, terrestres y fluviales de la frontera con Venezuela con las siguientes excepciones:

1. Emergencia humanitaria.

2. El transporte de carga y mercancía.

3. Caso fortuito o fuerza mayor.

4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.