Divisiones en el Centro Democrático y el Pacto Histórico

Al Oído conoció que aún no hay fecha para encuesta oficial del Centro Democrático, y que en el Pacto Histórico el tema de listas abiertas y cerradas tiene divididas las fuerzas lo que podría dejar por fuera al Polo Democrático.

Tras encuesta publicada el fin de semana, la directora del Centro Democrático aclaró que a la fecha no hay resultados preliminares de ninguna encuesta que sea respaldada por el partido. Al momento no hay fecha de las encuestas que se realizarán, no se sabe si serán presenciales o virtuales, y aún, siguen trabajando en la redacción de la pregunta. Esto enfrentó congresistas que apoyan al precandidato Oscar Iván Zuluaga y a las bases que están con la Senadora María Fernanda Cabal.

Igualmente, el Pacto Histórico se empieza a dividir a causa de las listas del partido, muchas de las fuerzas exigen que sean listas abiertas para brindar mayores garantías a quienes tienen trabajo de años y otros apoyan, como su líder, Gustavo Petro que sean cerradas. Esto, puede dejar por fuera al Polo Democrático ya que no se van a exponer a quedar por fuera. En el debate también están dos nombres a la cabeza de lista a la cámara por Bogotá del Pacto Histórico y también tiene en aprietos al Pacto no saben si será: María del Mar Pizarro o el Representante David Racero.

Otras divisiones se empezaron a dar tras el anuncio del senador Roy Barreras, quién en sus redes sociales anunció que su esposa sería candidata al Senado por el Pacto y esto molestó a líderes quienes creen que es una contradicción al trabajo por una política distinta.

Para cerrar, en Al Oído Catalina Suárez le preguntó a Gustavo Petro, por las declaraciones de Hugo 'El Pollo' Carvajal ante la justicia española. Carvajal, es el ex militar y político venezolano, que se encuentra detenido en España, quién afirmó que el régimen de Venezuela financió a líderes de izquierda entre esos a Gustavo Petro.