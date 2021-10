Soy independiente y no tengo el aval de un expresidente: Mauricio Cárdenas

Habló en Sigue La W el exministro de Hacienda y posible precandidato presidencial por el partido Conservador, Mauricio Cárdenas.

Cárdenas manifestó que “he trabajado con tres presidentes, César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, pero no tengo jefe, soy independiente, no vengo matriculado de un movimiento político y un aval de un expresidente”.

Sobre David Barguil indicó que “la decisión de la bancada de ungir a Barguil representa al continuismo, de entrar a conservar una cuota del poder”.

Dijo que “el partido todavía no ha formalizado al candidato, entonces toca es decirle al directorio que defina. Entonces pregunto ¿cuál es el problema y el temor de decir que se va a contratar dos firmas encuestadoras para saber quién tiene las mejores tesis y quién tiene el respaldo de la gente?”.

Expresó que “podría ser el mejor presidente de Colombia por el momento que se vive en Colombia, me interesa es gobernar al país. Veo a muchas personas que coinciden en ser pragmáticas y que estamos a tono con las tendencias sociales, entonces no me considero una persona que es única en esta competencia”.

Mauricio Cárdenas señaló que “el país está con una pobreza que se disparó, hay un problema de desempleo muy fuerte y al mismo tiempo, Colombia queda con un nivel de deuda gigantesco luego de esta pandemia […] El país puede verse abocado a una crisis eléctrica porque si Hidroituango se sigue demorando y viene un niño y no hay agua, en el 2023 o 2024 estamos en un riesgo grande”.

Le puede interesar:

Recalcó que “necesitamos es que la gente en la calle sea el control, y la única manera es que se tenga la información. Entonces se debe llevar un registro en donde se pongan los proyectos y quién está detrás de ellos”.

Además, explicó que “el gran problema del país es que hay muchísima gente que tiene un ingreso que ni alcanza al salario mínimo; y la gente que lo recibe tiene muchas dificultades. El problema es que el salario mínimo, en esta actual coyuntura, debe mantenerse con unos parámetros que no vayan a convertirse en otra fuente de problema para el país”.