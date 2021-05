Duque dice que no ha ido a Cali por prudencia y pide al CRIC volver a resguardos

En las últimas horas en la capital del Valle se han presentado hechos violentos entre la ciudadanía, en donde se han reportado tiroteos en el sur de Cali y ya ha dejado un saldo de heridos. De acuerdo a informaciones conocidas, desde carros se estaría disparando a indígenas del CRIC presente en las protestas.

Sobre la situación de orden público, el mandatario designó medidas urgentes y anunció el traslado inmediato del ministro del Interior, Daniel Palacios para que se ponga al frente de la situación y establezca un diálogo entre la guardia indígena presente en Cali.

“Le he pedido al ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones”, dijo.

Y aunque reconoció el derecho de los colombianos a la libertad de circulación, les pidió a los miembros del CRIC regresar a sus resguardos “para evitar confrontaciones innecesarias”.

También le pidió al director de la Policía Nacional fortalecer las capacidades para atender la difícil situación de orden público.



“Tengo un gran equipo de Gobierno desplegado en la ciudad de Cali, yo he tomado la decisión, por prudencia, de no hacer en este momento hacer presencia que distraiga el trabajo de la Fuerza Pública que debe estar desplegada en toda la ciudad, pero estoy en monitoreo permanente”, agregó.



Finalmente, les hizo un llamado a los ciudadanos a no generar violencia ni bloqueos “y a transitar hacia la normalidad”.

