Duque pide a embajador en EE.UU. exponer avances sobre Acuerdo de Paz

El presidente Iván Duque posesionó a Juan Carlos Pinzón como embajador de Colombia en Estados Unidos y le encomendó varias tareas en materia de lucha antidrogas, paz y democracia.



El mandatario reiteró que la batalla contra las drogas requiere un enfoque multidimensional, por lo que pidió avanzar en la reducción del área sembrada de coca, en la extinción de dominio, en las incautaciones y en la destrucción de laboratorios.



A propósito, lamentó que cuando salió del Ministerio de Defensa “se suspendió uno de los métodos más eficaces en la lucha contra los cultivos ilícitos”, lo que generó un salto exponencial en el número de hectáreas.

También le encomendó la tarea de exponerle a los políticos norteamericanos los avances de la política de ‘Paz con Legalidad’ para que los principios de verdad, justicia, reparación y no reparación sean lo suficientemente claros y escrutables.



“Que podamos también mostrar las preocupaciones que existen, porque si no se administra una justicia proporcional se termina incubando una revictimización de aquellos que no pueden seguir viendo a sus victimarios ostentar poder cuando reclaman la reparación económica”, dijo.



Durante su discurso habló de la crisis en Venezuela y ratificó que tanto Colombia como Estados Unidos tienen el anhelo de ver a ese país en democracia y advirtió que si no se apoya la recuperación institucional, como un prioridad, “el éxodo migratorio será cada vez más creciente”.

Finalmente, le reiteró el llamado al Gobierno estadounidense para que declare al régimen venezolano como un patrocinador del terrorismo.