Contenidos del acuerdo no nos trajeron paz, hay que mejorarlos: Juan Carlos Pinzón

En diálogo con La W, el embajador designado en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, habló sobre el diálogo entre los presidentes Iván Duque y Joe Biden, las protestas, la lucha contra el narcotráfico y la implementación del Acuerdo de Paz

En cuanto a las manifestaciones sociales, dijo que “en la declaración de Colombia se habló precisamente del tema de valores democráticos y derechos humanos, y ahí se recoge precisamente ese capítulo”.

A propósito del ofrecimiento de Biden para fortalecer la inteligencia militar, explicó que hay que seguir en el proceso de recuperación de capacidades, aprovechando la cooperación bilateral.

En cuanto al apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, aseguró que “su posición sigue siendo la misma”.

“Lo que yo siempre he expresado es que la forma, los contenidos del acuerdo, no necesariamente nos trajeron esa paz, hay que seguramente mejorarlos. Colombia no puede seguir pegada a lo que ya pasó hace unos años”, dijo.

Finalmente, se refirió a las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad, sobre los falsos positivos, y reconoció que “nunca le había escuchado esas expresiones”.

“En su momento, el Ministerio de Defensa tomó acciones. Pero esas acciones, hasta donde yo tengo presente, siempre fueron autorizadas y exigidas desde la misma Presidencia de la República”, señaló.