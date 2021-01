Duque pide apoyo de la comunidad internacional para vacunar a migrantes irregulares

El presidente Iván Duque le hizo un llamado a la comunidad internacional para que ayude a conseguir vacunas contra el COVID-19 para los migrantes venezolanos que no se han regularizado en Colombia.



Igualmente recordó que los migrantes irregulares no son una prioridad en el Plan Nacional de Vacunación ya que el Gobierno no tiene información sobre quiénes son estos ciudadanos, dónde viven o cuáles son sus historias clínicas.



“Es importantísimo que la comunidad internacional, que ha estado tan preocupada por la situación en Venezuela, también nos apoye en la adquisición de vacunas para poder atender a las personas que no han ni regularizado ni legalizado su estado migratorio en Colombia”, dijo en diálogo con Reuters.

Frente a esto agregó que se busca evitar una estampida de migrantes venezolanos en Colombia, ya que si esto sucede no habría capacidad para atender a la población venezolana ni colombiana.



Finalmente señaló que “la única manera en que el mundo tenga una inmunidad de rebaño es cuando todos hayamos tenido un sistema de vacunación equitativo y universal”.