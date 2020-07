Duque pide unidad para reactivar economía y destaca liderazgo de Marta Lucía Ramírez

El presidente Iván Duque insistió en su llamado a la unidad para enfrentar la pandemia y aseguró que “ningún país saldrá de esta situación con la parálisis, el odio y las agresiones”.



Durante un encuentro organizado por la compañía internacional KPMG, el mandatario destacó el apoyo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el ‘Compromiso por Colombia’, que busca reactivar la economía del país.



“¿Cuál es ese compromiso con Colombia?, hay cuatro elementos y en esto quiero agradecerle la colaboración a mi colega, mi amiga, mi compañera de Gobierno, a mi vicepresidenta Marta Lucía Ramírez porque hemos trabajado ensamblando con Hacienda, Planeación, Clara Parra, esta agenda que empieza con un primer compromiso que es por el empleo”, dijo.



El mandatario explicó que la meta es ambiciosa y consiste en movilizar el capital público, y público-privado, para acelerar proyectos de infraestructura.

Igualmente insistió en que el país debe progresar y no quedarse “encerrado” hasta que se desarrolle una vacuna contra el COVID-19.



“Esto no es el éxito de un presidente, ni de un alcalde, ni de un gobernador, ni de un empresario, ni de un laboratorio, aquí el interés no es decir ‘qué maravilla de gobernante o de alcalde o de gobernador’, no, aquí es qué maravilla de país”, señaló.