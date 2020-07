Duque tilda de “demagogos” a quienes creen que la salud y la economía son incompatibles

Durante la XX Reunión del Consejo Presidencial Andino, el presidente Iván Duque aseguró que la región debe trazar el camino para iniciar una recuperación económica en medio de la pandemia.



Además, cuestionó a quienes no creen que se puede recuperar la vida económica y social durante la coyuntura actual.



“Los demagogos han tratado de sembrar en nuestros países la idea de que son incompatibles la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social, ¡vaya si se equivocan! Si no hay buena salud, no tenemos desarrollo económico y social; pero si no tenemos desarrollo económico y social, tampoco tendremos buena salud”, dijo.



Duque invitó a los países miembros de la CAN a coordinar el restablecimiento oportuno del transporte aéreo de pasajeros.

En la ceremonia participó Juan Guaidó, a quien le dio un nuevo espaldarazo y le aseguró que “no está solo”.



“La presencia hoy del presidente Guaidó es también para decirle que lo recibimos con gusto de nuevo en esta comunidad, comunidad que intentó ser fracturada por el chavismo y los neochavistas que quisieron debilitarla”, señaló.