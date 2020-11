Duque tilda de “opereta” la confesión de las Farc sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado

El presidente Iván Duque reiteró sus reparos a la confesión de los ex cabecillas de las Farc de haber participado en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.



En medio de un debate académico en la Sergio Arboleda, sobre los alcances de esta declaración, el mandatario dijo que la Fiscalía debe agotar todas las pesquisas en las versiones existentes y no desechar alguna hipótesis.



“Que aparezcan grupos a adjudicarse semejante magnicidio pero con responsabilidades indeterminadas, diciendo que eso fue pensado hace más de 30 años y que quienes participaron ya no están en el mundo terrenal, pareciera como una especie de opereta para tratar de construir un petri metri de sastrería procesal al servicio de quién sabe quién”, cuestionó.

Y aunque Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada se negaron a declarar ante la Fiscalía en el marco de esta investigación, el mandatario aseguró que el ente acusador debe citar a los excombatientes que se han adjudicado el crimen para contrastar pruebas.



“Duele que la reparación de las víctimas, quienes supuestamente estaban en el centro de la transicionalidad, no se ha hecho efectiva”, agregó.



El presidente también le agradeció al exfiscal Néstor Humberto Martínez por haber declararado el magnicidio como un crimen de lesa humanidad, pese a los enormes costos políticos, para que no haya impunidad.