Efromovich dice no tener intereses en reinvertir en Avianca u otra aerolínea

El empresario Germán Efromovich se refirió al proceso en el que la justicia brasileña declaró a él y a su hermano inocentes de la acusación que les hacían sobre supuestos lavado de activos.

De esta manera el empresario aseguró que él junto con su grupo de abogados no podían esperar un resultado diferente de la investigación que se adelantó y dejó entrever en sus declaraciones que no descarta iniciar un proceso de reclamación frente al proceso del que fue objeto por parte de las autoridades brasileñas asegurando que no se buscaría un fin económico. Sin embargo, también hizo énfasis en que aún esa decisión ni siquiera se ha estudiado.

En sus declaraciones, Efromovich, dijo: “Obviamente mi hermano y yo no esperábamos ningún otro tipo de resultado, no había nada más que una fantasía creada por intereses sabe Dios cuáles son” añadiendo “no estamos buscando ningún beneficio económico, pero si vamos a hacer algo en ese sentido no será con finalidades económicas por una finalidad como acabo de decir de contribuir un granito de arena para que este tipo de cosas no ocurran porque tal vez hay mucha gente en estos países que diferente de nosotros de nosotros que tenemos la fortuna de conseguir los medios para defendernos y probar estas zancadillas o injusticias para que se aclaren”

Por los lados de Avianca, el empresario confirmó que no tiene dentro de sus planes realizar una reinversión en el marco del Capítulo 11 en el que se encuentra la aerolínea, expresando que en este momento solo conoce de Avianca lo que se informa a través de los medios de comunicación y que, aunque le guarda un gran aprecio no encuentra de ninguna forma hacer que el mando de la compañía vuelva a sus manos.

Frente a Avianca, Efromovich agregó: “Es muy simple: es un tema económico. Las acciones que el grupo tenía de Avianca o tiene todavía de Avianca, fueron dadas en garantía de un préstamo de aproximadamente 450 millones de dólares. Esas acciones valen cero, o sea prácticamente va a vencer, pues llegamos al señor acreedor y le digo: acá están las acciones, no le debo nada”.

Frente a Alitalia, el empresario manifestó que no se logró ningún acuerdo con el Gobierno italiano por esta aerolínea, de la cual considera que tiene un gran nombre pero que pierde grandes cantidades de dinero.

Así, teniendo en cuenta esa situación, desde su especialidad buscó prestar su servicio para hacer lo que mejor sabe hacer que, según él mismo, es rescatar aerolíneas, poniendo como ejemplo el proceso que vivió con Avianca en 2004. Sin embargo, hizo énfasis en que el Gobierno italiano fue el que decidió no aceptar la propuesta y prefirió emprender un nuevo camino en busca de la llamada ITA.

Finalmente, Efromovich expresó que en este momento el no tener interés por ninguna aerolínea no significa que se vaya a alejar del mercado aeronáutico y por el contrario adelantó que prontamente se podrán conocer noticias sobre sus nuevos pasos en temas de negocios.