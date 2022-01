Ejército israelí llega al río Litani en vísperas de alto el fuego

El Ejército israelí alcanzó hoy el río Litani, su máxima penetración en el Líbano desde el comienzo del presente conflicto, cuyo final podría producirse el próximo lunes con la entrada en vigor del alto el fuego establecido en la resolución 1701 de la ONU, aprobada la pasada madrugada.

Haluzt recalcó que "no se puede dejar un vacío en el terreno" -entre la retirada israelí y la llegada de la fuerza internacional- porque Hizbulá podría aprovecharlo para regresar a sus posiciones originales.

"El problema fundamental es que no se ha anunciado un alto el fuego, sino un cese de hostilidades. La guerra no ha terminado porque la agresión continúa; hoy no ha cambiado nada", dijo Nasralá en relación a la ofensiva aérea y terrestre lanzada por el ejército israelí.