Pico y placa regional 2026: ¿Cómo funcionará la entrada a Bogotá el 12 de enero? Entérese

Desde hace años se ha implementado la medida del pico y placa con el fin de mejorar la movilidad en la capital del país, se trata de una norma que debe ser acatada por vehículos particulares y de servicio público, tanto en los días como en los horarios establecidos.

El pico y placa en Bogotá para vehículos particulares continuará operando de manera habitual. La medida rige de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cómo opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 12 de enero?

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Estos son los corredores viales que funcionarán este puente festivo para el ingreso a la ciudad:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

