El día que Antonio Caballero resaltó la idea de que las mujeres se defiendan solas

El viernes 10 de septiembre se conoció la noticia del fallecimiento del escritor y periodista Antonio Caballero. A sus 76 años se consolidó como uno de los personajes más reconocidos por sus análisis políticos y sociales.

Tras su partida, recordamos el día en que resaltó la importancia de que las mujeres se defiendan solas. En diálogo con La W, Caballero envió un mensaje por la publicación de una controversial columna suya.

“Hay un acostumbramiento a la jerarquía del hombre sobre la mujer y eso está muy bien que cambie. A mi me parece que las mujeres y los hombres son exactamente iguales en derechos y obligaciones, me parece que las mujeres deben ser capaces de defenderse solas porque no considero que sean inferiores”, dijo Antonio Caballero.

La conversación surgió después de publicar una columna en la Revista Semana donde abordaba el tema del acoso en el 2017. Aunque en ese entonces recibió críticas, compartió un nuevo escrito aclarando su postura y resaltando el papel de las mujeres como defensoras de sus propios derechos.

Su carrera

El periodismo en Colombia está de luto por su pérdida. En el mundo de la escritura, Antonio Caballero conquistó con importantes obras literarias como “Isabel en invierno”, “Sin remedio” e “Historia de Colombia y sus oligarquías”.

La caricatura también fue una de sus principales fortalezas, pues desde la sátira y su análisis político marcó una tendencia en el país. Además, era un amante de la fiesta taurina y llegó a realizar algunos escritos sobre el tema.

Por el fallecimiento, políticos, activistas, periodistas y otros colegas lamentaron la partida de Antonio Caballero y recordaron el importante legado que dejó en el país.