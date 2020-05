El drama de quienes viven desalojos en plena cuarentena

Si bien el decreto 579 de 2020 prohíbe los desalojos durante la emergencia sanitaria y hasta dos meses después de esta, se han reportado varios casos de desalojos en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, y en algunas otras partes del país.

Martha Peralta, presidenta del movimiento MAIS y Yuliana Rojas, madre cabeza de hogar explicaron en Sigue La W las dificultades que han tenido que pasar por los desalojos.

Rojas contó que tiene un hijo y que desde que comenzó la cuarentena no ha podido pagar el arriendo pues apenas ha podido mantenerse al día con los servicios, "el propietario me dice que tengo que desalojar y no tengo a donde irme, mi papá nunca se hizo cargo de mí y mi mamá falleció cuando tenía dos años, no hay nadie que me ayude".

Además, señaló que ha hablado en la Alcaldía de Bogotá para evitar esta situación pero no ha recibido ninguna respuesta, "actúan como si no les importara la situación de los otros".

De otro lado, Peralta dijo que "los grupos vulnerables han tenido muchas dificultades para sobrevivir en medio de la pandemia. No basta con decir que no están permitidos los desalojos, diariamente recibimos muchas llamadas".

"Antes de la pandemia, muchos trabajaban en restaurantes o eran celadores (...) muchos han tenido que devolverse para no pasar la cuarentena en indignas condiciones" dijo.