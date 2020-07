El escabroso testimonio de hombre que fue abusado por sacerdote a los 12 años

Alejandro Rojas, denunció ante la Fiscalía General de la Nación y ante el Tribunal Eclesiástico de la Iglesia Católica, que fue abusado sexualmente por el padre Héctor Manuel Quintero Galvis, cuando tenía 12 años y hacía parte del grupo de acólitos de la Parroquia de Santa Catalina Labouret en el sur de Bogotá, de la cual Quintero Galvis, era párroco.

Le puede interesar: Patricia Linares responde a las críticas que ha recibido la JEP

La Iglesia Católica acaba de suspender al sacerdote y se comprometió a

entregar resultados de la investigación en menos de 6 meses.

Rojas habló en Sigue La W y dijo que "ingresé a la parroquia y el sacerdote me decía que le diera besos en la boca, comenzaron los tocamientos cuando tenía 12 años. Cuando iba a cumplir 13, me accedió carnalmente".

Más de Sigue La W: Primeras condenas por “narcofinca” de exembajador Sanclemente

"Él me decía que no le dijera a nadie y era muy importante en mi familia porque él nos ayudaba económicamente, eso me impidió denunciarlo" añadió.

Rojas afirmó que si bien interpuso la denuncia, 20 años después del suceso, la Fiscalía no ha trabajado en ella y por eso le solicitó cerelidad al ente acusador.

Por su parte, Monseñor Pedro Mercado, Presidente Tribunal Eclesiástico Iglesia Católica en

Colombia, dijo que "nosotros partimos de la presunción de inocencia pero también confiamos en las víctimas, le hemos creído a Alejandro, pero se deben reunir todas las pruebas para definir la responsabilidad del sacerdote".