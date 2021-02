El impactante relato de un joven al que le ofrecieron trabajo y simularon su secuestro

En Sigue la W tuvimos el impactante relato de un joven en el Valle del Cauca que evidencia una nueva modalidad de extorsión en el país: lo citaron en una vereda sin señal para el supuesto empleo, amenazaron con matarlo, le hicieron creer a su familia que estaba secuestrado y cobraron una millonaria suma de dinero por su “rescate”. Todo esto desde una llamada que salió de la prisión.

Rubén Castaño Kostina, víctima de extorsión, relató que “yo recibí una llamada diciéndome que había un trabajo y me decían que fuera. Me llené de emoción y cuando estaba subiendo a la finca la señal se empieza a ir. Cuando ya llegué a la finca me dijeron si quiere entre por aquí, y me habían dicho que en el lugar se encontraba una portería, cuando lo llamé me dijo que esa era la finca de “los Pincos” y que era más adelante”.

“Luego cuenta que lo retienen y llamaron a mi mamá diciendo que si me conocía. Le dijeron que necesitaban una plata para un medicamento y que les consignara en dos cuentas. Ella del miedo consigno todo”, siguió narrando.

Por su parte, el coronel Yeison Javier Ramos, jefe de Operaciones del Gaula de la Policía Nacional, dijo que “venimos trabajando para que no se generen llamadas desde la cárcel, además estamos mirando estrategias para bloquear las señales. Esta es una nueva modalidad que se ha venido haciendo desde hace unos meses”.

“Durante el 2020 fueron desarticuladas 54 bandas que venían actuando desde las cárceles”, indicó.

Por otro lado, “estamos trabajando en conjunto con las entidades bancarias para poder incautar el dinero consignado por las víctimas”.