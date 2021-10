El Invima “nos está quebrando”: reincorporado sobre cerveza 'La Roja'

La invitación de excombatientes de las Farc para tomar 'una pola' por la paz. Después de dejar las armas, le meten el hombro a su empresa de cervezas artesanales y pronto abrirán un restaurante.

En diálogo con Sigue La W, Carlos Grajales, gerente de la Cerveza 'La Roja', fruto del Acuerdo de Paz, dijo que “hay varios sabores. Hace dos años y medio iniciamos este proceso. Empezamos con una cerveza roja, 5.5 grados de alcohol. La otra es una cerveza rubia, del mismo grado de alcohol, muy refrescante y ligera. En este momento está saliendo la (cerveza) negra con un sabor intenso a café”.

“Nosotros nos vinimos del ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) Antonio Nariño. Un amigo nos enseñó a hacer cerveza artesanal. Por incumplimientos al acuerdo, nos tocó salirnos del ETCR, nos tocó traernos la planta, estamos en Bogotá en el barrio 7 de Agosto. Hace un año y un mes pudimos presentar la planta al Invima. Nos autorizan la producción, pero ha sido un año donde no hemos podido sacar el registro Invima, siendo lo más sencillo porque ya tenemos la visita sanitaria. Ha sido mucha burocracia, nos han devuelto la solicitud tres veces”, denunció.

Un funcionario de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) “nos hizo llenar el formulario mal y nos hizo pagar muchas cosas que no necesitábamos. Perdimos siete meses. No conocemos (el proceso) y pedimos la asistencia de la ARN. Nos devolvieron el dinero. Esto es un proyecto que va saliendo adelante, pero lo están truncando de forma abrupta. Nos están casi que quebrando. A unos locales la Secretaría de Salud los han amenazado con cerrar la tienda si no dejan de vender nuestra cerveza”, dijo Grajales.

“Somos más los que queremos la paz en este país. La gente se nos acerca y nos abraza. El recibimiento con la gente es muy agradable”, finalizó.