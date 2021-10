'Ñeñepolítica' a los tribunales internacionales tras archivo en CNE

Mientras que en el CNE archivaron la denuncia por la llamada ‘Ñeñepolítica’ y su presunta financiación de la campaña Duque, las pruebas serán presentadas ante organismos internacionales.

Fabián Díaz, representante a la Cámara por Alianza Verde, aseguró en diálogo con Sigue La W que “en el país no tenemos condiciones ni garantías para que este tipo de investigaciones prosperen hasta llegar a la verdad. No tenemos que investigar tanto para concluir que estos organismos no van a llegar a nada. Ya lo vimos con el CNE”.

Además, Díaz indicó que “encontramos que los magistrados son tres, uno del partido del Gobierno y otro que apoyó a Duque. En la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal General (Francisco Barbosa) es amigo de Duque y le hizo campaña. La Comisión de Acusaciones asignó dos representantes a la Cámara, uno del Partido de la U, partido declarado de Gobierno, y Óscar Villamizar, que es del Centro Democrático. Entorno a estos entes de investigación, no encontramos garantías y denunciamos eso ante la OEA”.

“Las instituciones en nuestro país se han convertido en un fortín político, terminan siendo manejadas por un partido”, lamentó el representante, añadiendo que “no nos debe sorprender, es la triste realidad del país. Los grandes poderosos se salen con la suya, mientras que los de ruana sí ven la justicia. Todos los hechos de corrupción terminan con las personas implicadas saliéndose con la suya. Es lo que nos causa indignación y lo que nos invita buscar justicia en otros países. Agotamos las instancias nacionales”.

Por su parte, John Harold Suárez, senador de la República por el Centro Democrático, argumentó que “las decisiones judiciales cuando no favorecen la denuncia no son buenas, pero cuando salen a favor, entonces sí”. Que un magistrado “haya votado por Iván Duque no le quita que vaya al seno del CNE de tener un punto a favor y en contra, importa es el valor probatorio”, según Suárez. “La Fiscalía hizo todo lo pertinente, buscó el disco duro de las pruebas, allanó la sede del Centro Democrático. No hay razón para pensar que la campaña de Duque estuvo financiada por el narcotráfico”.

“En el CNE no es solamente una persona quien decide. Así pasa en las altas cortes. Dudar de la responsabilidad de un magistrado a la hora de tomar una decisión no es sano. Allá está la representación de todos los partidos, hay gente del Partido Verde, gente que tiene afiliación política de izquierda”, manifestó.

Suárez finalizó diciendo que “siempre vamos a caer en lo mismo. Si es un Fiscal ad hoc, terminarían encontrándole un familiar. No se puede estigmatizar toda una comunidad, todo un partido. Donde dicen que se compraron votos, ganó Petro. Se debe investigar solo a la persona” en cuestión. “Esto es una forma sistemática para desconocer la victoria de Duque. Siempre el que pierde busca excusas”.