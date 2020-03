El papel del Ñeñe Hernández en la estructura criminal de Marquitos Fiqueroa

En un informe de la Dijin de la Policía conocido por Sigue La W, los investigadores de la estructura criminal de alias “Marquitos Figueroa”, también conocido como “El perrero de los mal criados”, “El pequeño”, “El invisible”, “El tío”, “Tío oca” o “Don Víctor”, advierten a partir de testimonios, la vinculación de José Guillermo Hernández conocido como el ‘Ñeñe Hernández’, con esta organización delincuencial dedicada a homicidios selectivos, contratación de sicarios, contrabando de combustible y extorsiones a contrabandistas en la Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena.

Las llamadas del ‘Ñeñe Hernández’ fueron interceptadas legalmente a partir de este material probatorio, y pusieron al descubierto presunta compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque a través del diálogo del Ñeñe con Caya Daza exintegrante de la Utl del Senador Álvaro Uribe.

En el informe de 62 páginas el Ñeñe es catalogado como “miembro de la organización criminal liderada por Marquitos Figueroa”, y los organigramas lo clasifican como parte del brazo financiero y político en el departamento del Cesar.

Dice el informe que el ‘Ñeñe’ contactó a Daimler Paul Corrales Figueroa alias Paul o Parru, cabecilla y jefe de sicarios de Marquitos para asesinar a “Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, el 18 de agosto del 2011” y que este homicidio “se ejecutó por un PULL (colecta de dinero), realizada por el ´Ñeñe´, alias ´Roco´ - Omar Alejandro Vanegas Lora- y alias ´Peco´ – Edmundo González-, por la suma de 200 millones de pesos, ya que los mismos le adeudaban una alta suma de dinero al señor Carlos Rodríguez (padre del occiso), hacia quien iba dirigido el asesinato”.

Según el documento, testimonios de Érika López, Ernestina Escorcia, Javier Mosquera, Diego Acuña, Carlos Rodríguez y José García, “enuncian que los móviles del homicidio corresponden a las deudas que tenía alias ‘El Ñeñe’ y alias ´Roco´ con el señor Carlos Rodríguez (…) por otra parte se identificó que el objetivo principal era asesinar al señor Carlos Rodríguez y no a su hijo Oscar Rodríguez Pomar”.

Evidencias técnicas y documentales dice el informe, permitieron identificar la línea criminal del homicidio. Uno de los testigos que más involucra al ´Ñeñe´ con la organización criminal, es alias Jose, quien perteneció a la estructura sicarial desde 2012, a quienes describe como “una gente muy peligrosa, son muy peligrosos, hacían cobros a gente que debían plata, mataban a gente que debía su plata, secuestraban, en fin hacían muchas cosas; en el contrabando de la gasolina, extorsión, secuestro todo eso”.

“El jefe de la organización era Marco Figueroa después le seguía Paul Corrales después alias "El Norte" y tenían muchas personas, tienen muchas personas que los financian a ellos… Con el objetivo de matar gente de que le debían platas, de matar gente que tenían problemas con ellos de secuestrar y eso”, dice el testimonio.

Sobre la participación del ‘Ñeñe’ en el homicidio de Óscar Rodríguez que en realidad era un plan para matar a su padre, Carlos Eduardo Rodríguez Gómez, el testigo narra que en marzo de 2012 presenció la reunión donde se planeó:

Contestado: Escuché en la reunión que eso era una plata que había pagado el ‘Ñeñe Hernández’ es un señor de allá de la Guajira que es ganadero, él vive en Valledupar, que ‘Ñeñe Hernández’ había dado la plata porque él le debía a ese señor con otro amigo de Venezuela alias Peco, un señor venezolano no le sé el nombre; entonces mataban al señor Oscar y cancelaban la deuda, entonces hicieron un pul, con un Alcalde de Tenerife Magdalena con nombre de alias Roco, el venezolano Peco y el Ñeñe; ellos recogieron la plata, se la dieron a la organización para hacer eso, para matar al señor OSCAR pero se equivocaron y mataron fue al hijo.

Preguntado: ¿Usted de esas personas que menciona como "El peco", El ‘Ñeñe Hernández’ y el Alcalde de Tenerife, tiene los nombres de ellos?

Contestado: No, yo los conozco como el ‘Ñeñe Hernández’ y alias el Peco, ese Alcalde de Tenerife lo extraditaron para USA… ellos después andaban buscando al Alcalde de Tenerife para matarlo, porque el Alcalde como que se asustó, ellos andaban detrás del Alcalde para matarlo para que no hablara.

Preguntado: ¿este dinero ellos a quien se lo entregaron dentro de la organización el clan Marquitos Figueroa?

Contestado: ese dinero se lo entregaron a marquitos, y marquitos era el que dirigía que era lo que iban a hacer ellos; marquitos le entregaba el dinero al norte y a paul, y ellos se encargaban de pagarles a los sicarios en Barranquilla para que hicieran el trabajo.

Preguntado: ¿estas personas, el ‘Ñeñe Hernández’ , alias Peco y el Alcalde, tiene características morfológicas de ellos?

Contestado: Al "Ñeñe" si lo vi una vez en una parranda con paul, con pirin, con cheluca y con el norte; eso fue también para la fecha esa que dije en marzo, eso fue unos días después, como dos o tres días después que me entere de eso, ellos se reunieron después en fonseca en la casa de Maria Dolores Figueroa, de alias "Peco".

Preguntado: ¿Usted me puede dar una explicación persona por persona de los autores o denominadores?

Contestado: E ‘ñeñe hernández’ hace el pul con el alcalde de tenerife y con alias peco, los manes se reunieron, hicieron un pul y buscan a Marcos Figueroa, le entregan una cantidad de dinero, doscientos millones de pesos ($200.000.000) para que mataran al señor Carlos Rodríguez el sastre; qué pasa, marcos contrata al norte y a paul para que busquen los sicarios en barranquilla, ellos se van para barranquilla, buscan los sicarios, salen a hacer el trabajo y matan es al señor al hijo del sastre, no mataron al señor carlos, entonces ellos después, en esos días estaban buscando a alias diomedez para que hiciera efectiva la muerte del señor carlos, sino que la policía judicial la dijin le salió, a ellos les salió orden de captura, los va a seguir para venezuela, otros cogieron para el monte, si me entiende y por eso no alcanzaron ellos, no lograron matar al señor carlos

Preguntado: ¿Por qué usted cree que ellos hablan de estos temas en su presencia?

Contestado: Porque yo era confianza de ellos, yo soy familiar de ellos, y ellos hablaban delante de mí, yo anduve con ellos y yo pertenecí a la organización (…) después, ellos hablaban, decían los chistes en las parrandas y decían como eran las cosas, y delante mío lo hacían, varias veces lo hicieron delante de mí.

Preguntado: ¿Usted sabe si como no asesinaron al señor Carlos, si después de eso entre la organización o las personas que ordenaron ese homicidio, querían volver a perpetrar el hecho?

Contestado: Claro, si, ellos siguieron, el ‘Ñeñe Hernández’ siguió insistiéndole a la organización, siguió envenenando a la Organización que él objetivo era el señor CARLOS, que él necesitaba que mataran a ese señor Carlos para no pagarle una deuda de mil y pico de millones de pesos, una deuda muy grande, que él necesitaba que mataran a ese señor, sino que ellos siguieron haciendo la vuelta con Diomedez, pero qué paso, les salió orden de captura y les toco huir para Venezuela, ya tenían todo planeado para ir a Barranquilla y matar a ese señor Carlos.

Preguntado: ¿Usted como sabe que insistían, volvió a ir a otra reunión o telefónicamente?

Contestado: Exacto, el ‘Ñeñe Hernández’ iba donde ellos, cuando fue a la Guajira a una parranda y les dijo que el objetivo era el señor Carlos, que él necesitaba que le dieran de baja porque le habían pagado era para que mataran al señor Carlos.

Preguntado: ¿En el tiempo que usted trabajó con esa organización, usted sabe si ellos trabajaban con otras organizaciones?

Contestado: Claro, ellos trabajaban con los rastrojos, los sicarios eran de los rastrojos, entonces ellos los buscaban esos sicarios para que le hicieran la vuelta; y con los Urabeños también lo mismo.

Otro de los testimonios que implican al ´Ñeñe´ con el narcotraficante y criminal Marquitos Figueroa, es uno de los sicarios contratados (Diego Acuña).

Preguntado: ¿Usted ha escuchado de una persona conocida como el ‘Ñeñe Hernández’ ?

Contestado: El Enano hablaba de él y decía que esos son los patrones, ellos lo decían en las reuniones que lo llamaban a uno para hacer alguna cosa y ahí era cuando yo escuchaba que él decía que ellos eran los patrones.

Preguntado: ¿Usted conoce o sabe los motivos o móviles del homicidio del señor Oscar Rodríguez Pomar?

Contestado: No, a mí me llamaron solamente para hacerlo, pero de que porque, yo si sabía que era de una plata que debían pero no sé a quién

Preguntado: ¿Cuánto le pagaron a usted por ese homicidio?

Contestado: en ese momento dieron como 5 millones y en total dieron como 15 millones.