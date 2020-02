El senador que reemplazó a Mockus en el Congreso

Después de que la elección de Antanas Mockus al Senado fuera anulada por un contrato suscrito entre Corpovisionarios, organización de la que era representante legal con la Gobernación de Cundinamarca, Jorge Guevara se posesionó como nuevo senador de la República.

En Sigue la W, el senador Guevara explicó que su posesión en la máxima entidad legislativa del país lo deja con un “sabor agridulce”, pues nunca esperó reemplazar a Antanas Mockus, de quien dijo “es un gran personaje”.

Además, declaró haber podido posesionarse antes, pero “tomé la decisión de no hacerlo hasta que el doctor Mockus agotara todas sus defensas”. También dijo que “si hay un fallo judicial que le dice que retorne, no hay problema, yo me hago a un lado”.

Sobre las protestas que ocurrieron desde noviembre del año pasado en el país, el senador Guevara afirmó que “hay un derecho pleno que están ejerciendo los sectores que sienten que este país es cada vez mejor para los más ricos y cada vez más difícil para los pobres”.

El nuevo congresista, que presidió Fecode, señaló que su principal bandera será la de la educación de los colombianos.

"Una tarea muy importante por la educación, por los maestros de Colombia que requieren un trato justo, un trato digno, un mejoramiento salarial y profesional", comentó.

Guevara también destacó la importancia de implementar los acuerdos de paz de La Habana y aseguró que trabajará en ese sentido desde el Congreso.