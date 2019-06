El testimonio del Ñoño Elías por el que le abren investigación al expresidente Santos

Luego de que la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes citó para el próximo 17 de junio a Bernardo el Ñoño Elías, en un proceso de investigación previa que se le abrió al expresidente Juan Manuel Santos a raíz de una columna en Revista Semana de la periodista Vicky Dávila titulada "Dejen hablar al Ñoño", dónde el excongresista se refirió a la presunta financiación de Odebrecht de la campaña del expresidente Santos; el representante Ricardo Ferro, presidente de la Comisión de Acusación analizó con Vicky Dávila la entrevista al excongresista.

En primer lugar, Ferro señaló que “es la obligación de los representantes a la Cámara a quienes pertenecemos a la Comisión de Acusación si llega una denuncia, abrir una investigación formal, yo lo que hice fue hacer lo que me toca por ley”.

Y señaló cuál será su papel en la investigación “yo voy a fungir como investigador y ya será la Comisión en pleno la que tome decisiones sobre esta investigación”.

En el primer aparte de la entrevista al Ñoño Elías, él dijo que sabía cómo se invirtieron “unos dineros” y que desea contárselo a la justicia colombiana. “Yo tuve un contacto con una persona que fungía como directivo de la campaña de Juan Manuel Santos”

“Hicimos un trabajo excepcional. Nos movimos en la segunda de manera extraordinaria, hubo más transporte, hubo dinero y hubo plata de Odebrecht de la que uno sabe y de la que no. A mí me dieron unos dineros para campaña e incluso me gasté la plata para mi campaña, y en eventos que tenían que ver con la política. Todo esto tiene gastos, todo se hace con dinero” reveló.

Ente ese aparte también expresó un deseo, “espero que me den garantías, que paguen todos los implicados en este caso. Yo acepte dos conductas y por eso quiero colaborar en las cosas y que consideren si se me atenúa la pena”.

“Yo acepto el cohecho y el tráfico de influencias. Pero aquí hay solo cuatro bobos de Sahagún pagando esto. El Ñoño Elías no es el hombre de Odebrecht. Aquí hace falta gente todavía” añadió.

Ferro explicó por su parte, cómo funciona la investigación de estos casos, “uno se ciñe a la ley, la ley le dice a uno: si llega una denuncia, abra una investigación preliminar. Con la investigación vemos si no hay mérito se cierra, pero si hay mérito entonces también procederemos a eso”

Además aseguró que escucharán al Ñoño Elías el 17 de junio y que, tirante este cita, la defensa del expresidente Santos podrá estar.

“En este momento lo que se ha pedido para la investigación preliminar: primero, la copia de la columna de la Revista Semana por Vicky Dávila, segundo, se deben desgrabarde los audios y tercero la citación del Ñoño Elias” contó Ferro.

De otro lado, en la segunda parte de la entrevista, el excongresista “todo el mundo vio cómo comencé a colaborar y cómo el Inpec y el gobierno me cambiaron de centro de reclusión, eso me impide a mí tener una seguridad personal y familiar y también necesito seguridad jurídica”.

También reveló que “Yo tengo información de cómo se movía no solo el Otrosí de Ocaña y Gamarra, tengo más información de otros proyectos en el gobierno Santos”

Sobre estas afirmaciones, Ferro destacó que son “muy graves” y que lo importante es poder establecer qué realmente sucedió.

En otro aparte de la entrevista, el Ñoño Elías afirmó que fue testigo de muchas cosas de “Odebrecht, y de la campaña política tanto de Congreso como presidencial, acá quieren hacer ver que un congresista sacó adelante un proyecto de 1,1 billones de pesos, eso no se lo cree nadie. Los directivos de Odebrecht no han dicho la verdad”.

Reiteró también que el 60 o 70% de las cosas que sucedieron en el país a raíz del escándalo Odebrecth está siendo ocultada por sus directivos, “mucha gente le hacía lobby a Odebrecht. Sé que hay muchas cosas que están escondiendo los directivos de Odebrecht. Un proyecto de esos necesitan una cantidad de permisos, eso no lo saca un congresista de Córdoba”.

Sobre si Santos tenía investigaciones previas, Ferro dijo que preferiría no profundizar en ese tema. “Hay unas investigaciones que se han hecho en el pasado, y precisamente uno de los temas que toca entrar a revisar es si hay mérito para reabrir una investigación, o abrir una investigación nueva, o simplemente cerrar”.

“El Ñoño Elias dice en la entrevista que quiere contarle a la justicia la verdad. Entonces esperemos que le cuente a la justicia lo que la justicia necesita saber” finalizó Ferro.