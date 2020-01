El testimonio del testigo estrella del caso Mattos

La W Radio conoció en exclusiva el testimonio de Luis David Durán Acuña, el abogado que se volvió testigo estrella en el proceso por la manipulación del reparto judicial del caso Hyundai.

Durán Acuña, uno de los hombres de confianza de Mattos e investigado por participar en el supuesto direccionamiento de la demanda que presentó el empresario contra Hyundai Motor Company de la República de Corea, fue uno de los abogados a los que Alexandre Vernot le habrá ofrecido dinero en la cárcel para que no declarara en contra de Mattos.

La W Radio conoció uno de los testimonios que el testigo le dio a la fiscalía:

Preguntado: Cómo conoció a Carlos Mattos?

Respuesta: Lo conocí hace 15 o 18 años, fue referenciado a mi oficina para que le tramitara el proceso de sucesión de su padre, José Bolívar Mattos Lacouture, que cursaba en Valledupar, no recuerdo en este momento el año exacto en que lo conocí, pero hace más de 15 años que lo conozco.

P: Cómo era su relación con Carlos Mattos?

R: Mi relación con Carlos Mattos era una relación normalmente de abogado a cliente. Yo soy abogado especialista en derecho de familia, tramité el proceso de sucesión de su padre...

P: Cuántas reuniones se celebraron en su apartamento con el señor Mattos, el juez Reinaldo Huertas y Dagoberto Rodriguez (oficial del juzgado)?

R: Hago la claridad de que en el apartamento donde yo vivía, que no es de mi propiedad, nos reunimos dos o tres veces, para los propósitos de que se mantuvieran una medidas cautelares a favor de Hyundai Colombia Automotriz por cuenta del juzgado 6 civil del circuito de Bogotá. En realidad ese apartamento que yo habitaba y que habito actualmente no era el sitio de reunión sino que ocasionalmente lo fue en dos o tres oportunidades...fueron ocasionales las reuniones en las que yo participé y en esas, generalmente, estaban el señor Mattos, el señor Dagoberto, en un par de ocasiones, el juez Reinaldo Huertas, en otras ocasiones el señor Macias (haciendo referencia al exfunconario judicial Edwin Fabian Macias) ; pero desde luego fueron muchas las reuniones que se hicieron con abogados , asesores y consultores del señor Mattos en la calle 87 entre carreras 10 y 11, desconozco la dirección exacta del inmueble pero es un edificio que se encuentra en la esquina de la calle 87, la que da al parque El Virrey con carrera décima, es un edificio lujoso, arriba de la iglesia, es un pent house, en el último piso.

Hubo reuniones que se llevaron a cabo en las oficinas, muchas reuniones con asesores del señor Mattos, se llevaron a cabo en las oficinaS de Hyundai Colombia...hubo oportunidades en que nos reunimos con el señor Macias y/o Dagoberto en el parqueadero del supermercado Carulla del Polo...

Por supuesto que hubo reuniones en las oficinas del doctor Néstor Humberto Martínez Neira, antes de ser fiscal General, así como de el doctor Carlos Ignacio Jaramillo, las primeras en la calle 72 con carrera 7 y las segundas en la calle 52 con carrera 6.

P: Sabe cuanto dinero o dádivas recibió el señor Alexandre Vernot?

R: Para la fecha yo estaba en la cárcel, no los vi, eran dos millones de dólares, pero no me consta que el señor Vernot los tuviera fisicamente, lo unico que tengo certeza es que el señor Vernot en esa oportunidad me manifestó que él ya tenía 300 millones y que a quíen se los entregaba, fue entonces cuando me emputé, me levanto de la silla y le digo que no quiero tener un solo peso de esos hijueputas. Aspecto que declaré ante la fiscalía y la propuesta de los dos millones de dólares tenía como fin que yo dejara de colaborar con la Fiscalía, que cambiara de abogado, que por ningún motivo mi abogada fuera enterada de lo que me estaban ofreciendo y que debía inculparme de la totalidad de las conductas delictivas

P: Qué remuneración recibió usted a cambio de ayudar a Carlos Mattos en su designio delincuencial?

R: Con el señor Carlos Mattos debo decir que me llama un día después de no hablar algun tiempo atras, entonces me llama para decirme que quería hablar conmigo, nos reunimos en las oficinas de la Hyundai, me mostró una carta que le había llegado de Hyundai Colombia Automotriz y pidió mi colaboración para integrar un grupo con los mejores juristas que hubiera en el país. En ese momento a mi me pareció prudente no hablar de mis honorarios pues yo desconocía cuál era mi función, apenas comenzamos a pensar en quienes podrían ser los abogados....lamentablemente , luego de integrar el grupo de juristas comenzó a pedirme entrevistarme con determinadas personas y absurdamente me vi involucrado en un tema y en un caso, en el que nunca recibí un peso de honorarios y en el cual pagué 317 días de prisión.

P: Indique qué incidencia y conocimiento tenía el señor Néstor Humberto Martínez en los procesos de Carlos Mattos?

R: No tengo ni la menor idea, por razones de temperamento el doctor Néstor Humberto me parecía un personaje mamón, desconozco qué conocía del tema de Mattos. En términos de incidencia, sin duda, el tenia la incidencia a cualquier abogado de una de las partes en cualquier proceso. Debo decir que el señor Néstor Humberto nunca en mi presencia se reunió con ninguno de los funcionarios calanchiles de Mattos.

