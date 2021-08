El viernes Alejandro Gaviria definiría su futuro en reunión con Los Andes

En Kamila de 11 varas con K hablaremos sobre el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, quien hasta el momento no ha renunciado a su cargo y tampoco se ha reunido con las directivas de la institución.



Pero este viernes podría ser un día decisivo para su futuro político porque tendrá una reunión con todo el comité directivo de la universidad. Si por fin decide lanzarse a la Presidencia de la República, ese es el momento propicio para hacerlo.



Supimos que los jóvenes que han impulsado su candidatura ya tienen listos los comités programáticos para estructurar el programa de Gobierno y apoyar las comunicaciones, y están distribuidos en cada departamento.



Lo tienen todo listo, solo están a la espera de que Gaviria dé el sí.



¿Qué lo ha puesto a pensar?, fuentes cercanas nos dicen que son varios factores. Por ejemplo, que las directivas de la universidad no han sido flexibles con el tema y que, incluso, han intentado inmiscuirse en algunos encuentros con los jóvenes, lo cual no ha caído muy bien.

Otro factor es la posición de la familia, que al comienzo se oponía a la idea. Y a eso se suma el futuro de Carolina Soto, la esposa de Gaviria, quien actualmente es codirectora del Banco de la República y posiblemente tendría que renunciar al cargo.



Son varias las presiones que ha tenido el rector y el tiempo apremia, más si decide lanzarse por firmas, que es la posibilidad más alta.



Por parte del Nuevo Liberalismo no se han tomado decisiones porque las cabezas están a la espera de la notificación de la sentencia de la Corte para conocer el alcance y el camino a seguir.