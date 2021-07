Embajada en Dinamarca no prestaría servicios esenciales desde hace dos años

La W ha recibido quejas de exfuncionarios de la Embajada de Colombia en Dinamarca y de colombianos radicados en este país.

La embajadora Ana María Palacio llegó hace casi dos años a Copenhague y estuvo encargada de la apertura de la embajada. Sin embargo, colombianos denuncian que después de estos dos años el único servicio disponible es la inscripción de la cédula para las elecciones.

Este medio contactó a varios afectados, a quienes se les cambió el nombre por petición de ellos.

Carlos* vive en Dinamarca hace 12 años y aseguró que los colombianos se han tenido que trasladar hasta Estocolmo o Berlín para tramitar sus documentos, lo que significa un riesgo en medio de la pandemia y mayores costos de traslado.

En diálogo con La W, aseguró que la embajada está ubicada en uno de los sitios más prestigiosos de Copenhague y que las oficinas se encuentran en el sótano.

“No parece un consulado de Colombia sino por el contrario una funeraria. Hace casi dos años se abrió la embajada, la parte consular no ha estado abierta porque sencillamente dicen que en Bogotá no han aprobado los computadores. Pero la realidad es que hace aproximadamente ocho meses tuvimos un decreto en donde le ordenaban prácticamente a la embajadora abrir los servicios consulares aquí, el problema fue que eso no pasó, siempre dicen que en septiembre o a lo mejor el próximo año”, dijo.

Además, se quejó de la atención de la embajadora, a quien calificó de “grosera”.

También conocimos el testimonio de María*, quien viajó de Portugal a Dinamarca con un pasaporte de emergencia, ya que se le perdió, y lo tenía que tramitar una vez llegara al país.

“Los teléfonos no los contestan, no sirven, entonces la única opción que tuve con la ayuda de mi esposo danés fue sacar un permiso especial. Me tuvieron que sacar un pasaporte medio danés para viajar a Estocolmo solo por un día, me dieron ese permiso para sacar el pasaporte y luego devolverme el mismo día, no me sentí respaldada en ningún momento”, narró.

María contó que antes de viajar fue hasta la sede de la embajada, en donde solo vio una bandera de Colombia, y aún así no fue atendida. Según describió, la residencia parecía desierta.

Laura*, otra colombiana, advirtió que los connacionales tienen "normalizado" que la embajada no funcione y se mostró sorprendida de la cantidad de denuncias.

Incluso, confirmó que en Estocolmo "fungen ese rol, llenan ese vacío que tienen los colombianos en Dinamarca", y que los estudiantes que viven en el país tienen poco presupuesto, por lo que desplazarse a otros países para llevar a cabo estos trámites implica un esfuerzo importante.

La W también conoció una denuncia interpuesta ante la Procuraduría en contra de la embajadora Palacio por presunto acoso laboral a una exfuncionaria.

El miércoles pasado contactamos a la embajada para preguntarle por esta denuncia y por las razones para no prestar los servicios de visado y pasaportes, frente a lo cual respondió lo siguiente: “en atención a su correo, de manera atenta nos permitimos informar que la Oficina de Prensa de Cancillería brindará oportuna respuesta a la solicitud del asunto”.

Sin embargo, al momento de esta publicación no hemos recibido una respuesta oficial. También llamamos a la embajada y un funcionario aseguró que la próxima semana llegarían los computadores y las máquinas para prestar estos servicios esenciales.