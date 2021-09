Empresarios rechazan tumbar Ley de Garantías con excusa de reactivación económica

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, pasó por los micrófonos de Sigue La W en el que explicó las razones por las que los empresarios rechazan tumbar la Ley de Garantías.

“A mí no me gusta. Siento que las instituciones deben tener una fuerza suficientemente grande para garantizar que, por ejemplo, un gobierno pueda eventualmente aspirar a la reelección, pero uno siente que no son fuertes”, comentó.

“Estas decisiones se pueden tomar, pero deben ser muy bien pensadas. Yo haría eso, alejaría las decisiones de los periodos electorales”, agregó.

Ante el argumento de que es una medida para la reactivación, indicó que “no podemos caer en ello. No podemos correr el riesgo en Colombia de que existan filtraciones para que haya corrupción”.

Sobre lo que le falta a Colombia para ser una democracia verdadera y sólida, Mac Master aseguró que “tiene que ser un ejercicio de construcción permanente porque las instituciones, la cultura y las personas van cambiando”.

“Uno debe tener la meta de que todos los ciudadanos se sientan representados. Además, debe existir un grado de confianza entre toda la ciudadanía alrededor del sistema de las instituciones”, comentó.