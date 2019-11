¿En qué va el caso Cemex según el exfiscal Jiménez?

El exfical Jiménez habló en los micrófonos de W Radio sobre el escándalo que protagonizó la multinacional Cemex Colombia en 2016, en donde quedó evidenciado que, en ese entonces, el vicepresidente de la compañía, Camilo González Téllez, compró cuatro activos de una empresa llamada CI Calizas y Minerales S.A., que se encontraba con sus activos comprometidos con un proceso de extinción de dominio. Ante este hecho, Cemex Latam Holding, la empresa matriz, perdió unos $42.000 millones en 2016, por el delito de administración desleal, en calidad de cómplice.

Jiménez confirmó que la Fiscalía llamó a tres personas para responder por este caso, “dos ex vicepresidentes de Cemex y una tercera persona que había hecho el negocio que se reprochaba en ese marco de la investigación”, después de “varias audiencias fallidas, nos llegó información que estas personas se encontraban en EE.UU.”, afirmó el exfiscal, quien agregó que “en dos ocasiones viajé a oír lo que esas personas tenían que decir”.

Andrés Jiménez confirmó que desde la Fiscalía se adelantó todo el procedimiento para que se llevara un proceso de negociación entre el ente regulador y los dos ex vicepresidentes que se encuentran es Estados Unidos, sin embargo, este no tuvo éxito.

“A finales del año pasado y al principios de este año se llevaron a cabo esas conversación, en donde la Fiscalía le ofrece un principio de oportunidad al ex vicepresidente, Edgard Ramirez Martínez, quien decide no tomarlo”, por su parte, “Eugenio Correa, él tenía unos compromisos con la Fiscalía, quien consideró que no se cumplieron y así termina el proceso de negociación”.

Andrés Jiménez reiteró que la Fiscalía continúa con la investigación, junto con el departamento de Justicia de Washington y el FBI.

Por último, el exfical confirmó que sí se evidenció aportes económicos por parte de la multinacional a diferentes partidos políticos, así como se confirmó en una columna de opinión, sin embargo más allá del comentario del ingreso del dinero no hay un señalamiento más adelante. “Sí se evidencio aporte a los partidos políticos y lo que viene de ahí en adelante es sujeto de investigación por parte de la Fiscalía a Cemex”.