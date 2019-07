En video el explosivo testimonio de Andrés Sanmiguel sobre reelección de Santos

La W presentó el vídeo completo de la diligencia de Andrés Sanmiguel ante la Fiscalía “Esteban Moreno con 20 escoltas en carros blindados recogieron las bolsas de dinero para campaña Santos”.

En este video el empresario Andrés Sanmiguel, de la empresa Gistics Soluciones Integrales, dijo que el dinero que recibió de Odebrecht era para la reelección de Juan Manuel Santos.

Sanmiguel aseguró que nunca le dijeron que el dinero iba destinado al pago de funcionarios públicos.

De otro lado, relató desde el inicio cómo fueron estos hechos, “Gistic es una empresa del 2008, la tuve activa dos años, la dejé inactiva después en el año 2010. El empresario David Portilla, me dice que está necesitando una empresa para unos contratos chiquitos, yo le dije que la empresa la tenía quieta y le hice una cesión y él nos dejaba ganar un 50%”.

A la narración agregó que “Yo vi que David Portilla hacía negocios y le dije que me devolviera la empresa y el 9 de diciembre me regresa la empresa y la pongo a nombre de mi señora a Gistic”.

“En junio llega David Portilla como loco y me dice ‘ya le consignaron esa plata’ y yo le decía que de qué me estaba hablando y me dijo que me iban a consignar una plata y que llamara al banco para sacar la plata ya”.

De igual forma explicó cómo logró sacar las altas sumas de dinero del banco, “a mí me tocó llamar a le gerente del banco y le dije que me habían consignado una plata y que ese era un tema político y que necesitaba sacar la plata urgente. La gerente nos ayudó a sacar la plata en tres días”.

A esto le añadió que le dijeron que era urgente sacar el dinero porque una para la cámara de reelección de Juan Manuel Santos en segunda, el 9 de junio de 2014. Así mismo, explicó que sacó 3.894 millones con la ayuda de dos mensajeros. “Aquí queda claro que toda la plata que entró la giré. Yo no tenía ni la menor idea que eso era de Consol, era un tema de un mantenimiento de un tramo de la Ruta del Sol” dijo.

“Al primer sitio que me tocó ir fue al banco de la 72 y ahí hablé con Esteban Moreno, él llegó lleno de escoltas. Yo le digo a David que estaba en el lugar, ahí fueron como 1.500 millones, llegaron 20 tipos en carros blindados y llegó Esteban Moreno y me dijo ‘fresco llevamos toda la semana haciendo esto’. Al otro día faltaba una plata, cuando llegamos a 93, empezamos a hablar con Esteban Moreno y se le entregó la plata, todos los giros que tenía que hacer” reveló.

Sanmiguel afirmó que posterior a eso, comenzó a sufrir por los impuestos, “en el nerviosismo giré 35 millones de pesos más. Yo me fui a trabajar solo y le comencé a decir que me mandaran el contrato porque necesitaba legalizarlo”.

Dijo además que le enviaron el contrato por 4 mil millones de pesos, “era para tres meses y acá están todas estas firmas chimbas, porque mi esposa nunca estuvo allá”.

Adicional a eso, el empresario dijo que cuando comenzó a sonar lo de los dineros de las las campañas, comenzó a sentir que estaba en un problema, “Esteban Moreno quiso hablar conmigo, yo no le quise salir. Pero lo tuve que ver una vez y le dije ‘sáqueme de este verguero’, porque yo no podía tener problemas de este tipo”.

“Esto para mí fue un engaño, no supe reaccionar en ese momento, me consignaron una plata y tuve que entregarla con el poder de esta persona” afirmó.

De otro lado, mencionó al Partido Liberal y dijo que “En el banco me dijo que toda esa gente que había ido a recoger la plata era del Partido Liberal”.

Finalmente dijo que va a aportar los extractos de las consignaciones, los movimientos que se hacen, la plata que se le entrega a David Portilla, y el contrato de Consol donde aparecen las firmas falsificadas.

Escogieron una empresa quebrada para mover dineros hacia la campaña de relección de Santos

El falso contrato de mantenimiento de Consol que movió plata de Odebrecht a campaña de Santos

Escandaloso relato de cómo Sanmiguel le entregó en efectivo dineros a Esteban Moreno para campaña de reelección de Santos

“Creí que me iban a matar”: Andrés Sanmiguel

Yo fui de sapo a esa reunión”: Andrés Sanmiguel

“Era plata para la segunda vuelta”: Sanmiguel

“Aquí entrego los cheques”: Sanmiguel