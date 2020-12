Es importante que los gobiernos de A. Latina no permitamos injerencia en elecciones: Duque

En entrevista con NTN24, el presidente Iván Duque se refirió a la decisión de solicitar el retiro de dos funcionarios diplomáticos rusos del país y, aunque no dio detalles sobre sus actividades, señaló que la situación se manejó de conformidad con los tratados internacionales vigentes.



"Cualquier funcionario diplomático que esté en Colombia tiene siempre, no sólo privilegios e inmunidades defendidos por ley, pero si un funcionario diplomático incurre en conductas que son violatorias de la Convención de Viena, nosotros siempre seremos claros y contundentes en que deben salir del país", aseguró el primer mandatario.

Aunque no mencionó a un país en particular, el presidente también hizo un llamado a los gobiernos latinoamericanos a que no se permita la injerencia en procesos electorales internos.



"Es muy importante que, de cara a los procesos electorales que vienen en América Latina, los gobiernos seamos lo suficientemente contundentes en no permitir ningún tipo de injerencia, de manipulación o de intención que trate de minar la libertad de los ciudadanos que van a las urnas a elegir a sus gobernantes”, dijo el presidente.