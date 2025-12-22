ANLA señala que hay permisos para la aspersión con drones; el aval final dependerá de un comité

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aclaró que en Colombia sí existen permisos vigentes para la aspersión terrestre con glifosato, incluida la modalidad con drones, pero que su aplicación depende de un último aval técnico. Según la entidad, “existe una resolución de 2016 que autorizó la aspersión terrestre con glifosato a través de múltiples técnicas”, entre ellas el uso de drones.

La ANLA explicó que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), ejecutado por la Policía Nacional, tuvo inicialmente un Plan de Manejo Ambiental aprobado en 2001, el cual fue suspendido en 2015. Posteriormente, mediante la Resolución 1524 de 2016, se volvió a autorizar la aspersión, esta vez de manera terrestre, usando bombas de espalda, equipos estacionarios y la técnica EATBAND, que corresponde a la aspersión con drones.

No obstante, la entidad precisó que “para que la Policía Nacional pueda utilizar la modalidad con drones, el Comité Técnico Interinstitucional debe emitir un aval que garantice que la operación cumple con las condiciones técnicas”. Este comité, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, evalúa aspectos como la forma en que se aplica el químico y su posible dispersión.

La ANLA enfatizó que no se necesita una nueva licencia ambiental, ya que la autorización está vigente. Una vez el comité entregue el aval del estudio de calibración y deriva, que determina cómo se comporta el glifosato al ser aplicado, la autoridad ambiental verificará su cumplimiento para permitir el inicio de la aspersión con drones.

Finalmente, la entidad recordó que en 2025 se reforzaron las exigencias ambientales del programa. “Se incluyeron nuevas áreas de exclusión, se endurecieron los límites de glifosato en el agua y se fortalecieron los planes de contingencia y de gestión social”, con el fin de reducir los riesgos ambientales y sociales.

