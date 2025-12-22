Petro dice que proyectos de UNGRD por los que acusan a Bonilla y Velasco venían del gobierno Duque

El presidente Gustavo Petro volvió a salir en defensa de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes fueron enviados a la cárcel en el marco de las investigaciones por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Petro aseguró que la detención de Bonilla en una cárcel intramural pone en riesgo su vida debido a su estado de salud: “Es un asesinato meter a Bonilla en una intramural cuando su condición de salud es extremadamente grave”, afirmó el mandatario.

Lea también: “No tomamos decisiones políticas”: magistrado Hermes Lara sobre captura de Bonilla y Velasco

El jefe de Estado sostuvo, además, que ninguno de los dos exministros está privado de la libertad por haberse apropiado de recursos públicos: “Los dos exministros no están presos por haberse robado un solo peso, sino porque los acusan de llevar proyectos de los congresistas al Ejecutivo”, señaló.

En el caso específico de Ricardo Bonilla, Petro explicó que los proyectos mencionados por los investigadores nunca se ejecutaron. Según dijo, esto ocurrió porque él mismo ordenó frenar su financiación tras la salida de Olmedo López de la UNGRD: “Ninguno de los proyectos que señalan se cumplió porque yo corté de tajo la financiación de esos proyectos al retirar a Olmedo de la UNGRD”, indicó.

El presidente añadió que dichos proyectos no fueron impulsados por Bonilla, sino por una funcionaria que venía desempeñando ese rol desde el gobierno anterior: “Nunca esos proyectos fueron defendidos por Bonilla, sino llevados por la asesora uribista que desde el gobierno de Duque siempre hacía eso”, aseguró.

Sobre el proceso que involucra al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, Petro se refirió a los proyectos relacionados con Invías. Según explicó, la mayoría de estas iniciativas se habrían originado antes de su administración. “La inmensa mayoría de los proyectos fueron inscritos en el gobierno Duque, en contravía de lo que ordené”, afirmó.

Finalmente, el mandatario reiteró que su instrucción como presidente fue priorizar la construcción de vías en zonas afectadas por el conflicto armado y economías ilícitas: “Ordené que las vías fueran en territorios de conflicto y con alta productividad en cultivos de hoja de coca para transformar económicamente esos territorios y pasar a economías lícitas, y las vías campesinas en todo el país”, concluyó.

Lea también: Petro habló de lawfare por cárcel a Bonilla y Velasco: “Buscan foto de presos para ganar elecciones”