¿Cómo diferenciar un dolor muscular de un infarto? Experto explicó

El médico intensivista y experto en cuidado crítico, Richard Suárez, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para explicar cómo identificar a tiempo un infarto y derribar los mitos más peligrosos sobre el colesterol y la hipertensión arterial.

Según el especialista, el dolor de un infarto se caracteriza por una sensación de peso u opresión en el pecho, descrita a menudo como “una pata de elefante” sobre el esternón, que puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, la espalda o la mandíbula.

Suárez aclaró que este dolor puede aparecer tras un esfuerzo físico o en reposo, y su identificación temprana es vital para diferenciar entre una angina de pecho (aviso) y un infarto en curso (muerte del tejido cardíaco).

Además, definió a la hipertensión como el “asesino silencioso”. El médico explicó que muchas personas viven con cifras tensionales peligrosamente altas sin sentir dolor de cabeza ni palpitaciones, creyendo erróneamente que están sanas.

Advirtió que cuando la hipertensión finalmente da síntomas, suele ser a través de eventos catastróficos como un derrame cerebral, una falla cardíaca o daño renal irreversible.

Sobre el colesterol, el Dr. Suárez desmintió que su aumento sea culpa exclusiva de comer grasas como el chicharrón.

Explicó que el 80% del colesterol es producido por el propio hígado y que el problema radica en la calidad de las arterias: si estas tienen “grietas” causadas por el tabaquismo, el sedentarismo o la hipertensión, el colesterol se infiltra en ellas obstruyendo el flujo, independientemente de si la persona es delgada o come pocas grasas.

Finalmente, destacó la importancia de medir la Lipoproteína, un factor genético que determina el riesgo cardiovascular desde el nacimiento.

Si este valor es elevado, la persona tiene una predisposición biológica a sufrir infartos, incluso si lleva hábitos de vida saludables, por lo que requiere un manejo médico, preventivo y estricto.

Escuche la entrevista completa aquí:

