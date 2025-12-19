¿El azúcar y las harinas pueden matar su deseo sexual? Sexólogo explicó
Germán González habló de los hábitos de fin de año, los alimentos que pueden reducir su deseo sexual y consejos para reconectar con su pareja.
Sexo y comida, imagen de referencia - Getty Images
El médico sexólogo, Germán González, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este viernes 19 de diciembre para hablar sobre la relación entre la alimentación, los hábitos de fin de año y el deseo sexual, desmintiendo mitos sobre los afrodisíacos.
Según el especialista, el deseo sexual depende de factores hormonales, del flujo sanguíneo y del sistema nervioso, por lo que la alimentación juega un papel crucial.
González explicó que una dieta alta en azúcares y carbohidratos refinados como panes industriales y bebidas dulces genera picos de insulina e inflamación que resultan en fatiga y disminución de la libido. “El postre industrial y el exceso de azúcar bajan el deseo y la energía, llevando a una pobre respuesta sexual”, advirtió.
Sobre el alcohol, un protagonista habitual en las fiestas de diciembre, el experto fue claro y comentó que, aunque funciona como un desinhibidor que puede reducir la ansiedad social, fisiológicamente es un depresor del sistema nervioso. En grandes cantidades, dificulta la erección en hombres y reduce la lubricación en mujeres, además de afectar la capacidad de llegar al orgasmo.
Su recomendación es la moderación y acompañar cada trago con agua para evitar la deshidratación. En cuanto a los famosos afrodisíacos, González aclaró que no existen alimentos mágicos, pero sí nutrientes que favorecen la función sexual.
Destacó, además, el chocolate negro por su capacidad de aumentar la dopamina y serotonina; las ostras y mariscos por su aporte de zinc para la testosterona; y la sandía, que contiene citrulina, un componente que mejora la vasodilatación.
El médico también invitó a aprovechar las vacaciones para reconectar con la pareja fuera de la rutina, sugiriendo “desayunos locos” con proteínas y grasas saludables como huevo o salmón, en lugar de excesos de harinas, y promoviendo el autoconocimiento y el ejercicio físico como las verdaderas claves para mantener vivo el deseo sexual en el 2026.
